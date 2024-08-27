Бывший зампред Заксобрания Челябинской области переехал в Запорожье

Еще один челябинский политик перешел в правительство Запорожья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший депутат южноуральского парламента, занимавший в нем пост вице-спикера, Константин Захаров приступил к работе в составе правительства Запорожской области.

Напомним, в мае этого года кабинет министров Запорожья возглавила бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Чиновница подтвердила переход южноуральца в правительство региона – пока в качестве исполняющего обязанности вице-премьера.

Константин Захаров – родился в 1967 году в Ташкенте. Окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ) по специальности «Двигатели летательных аппаратов», Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «Финансы и кредит», Московскую академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования».

Работал на челябинском заводе «Теплоприбор». Начав с должности начальника производственно-диспетчерского отдела, в конечном счете возглавил совет директоров. В 2005-2020 годах был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, поднявшись в итоге до поста заместителя председателя. Однако в 2020 году потерпел поражение на выборах и переехал жить в Москву. Правда, ненадолго. Через некоторое время Захаров вернулся в Челябинскую область, возглавив Озерский приборно-механический завод, дочернее предприятие ПО «Маяк».

Челябинск, Виктор Елисеев

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