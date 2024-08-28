28 августа ожидаются следующие события – Челябинск

28.08.2024, среда

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии открытия первой очереди межуниверситетского кампуса (ул. Братьев Кашириных, 127, возле сцены)

14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)

14:00 Челябинск – Семинар «Наш труд»: «Правила внутреннего трудового распорядка-2024» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Цветы с полянки» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда» с поэтессой Надеждой Власовой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – «Музыкальная киноистория»: концертная программа ко Дню российского кино (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Лекция «Хаос и гармония в Древней Греции» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, отдел электронных ресурсов, зал краеведения) (по записи)

18:00 Челябинск – «Публичная среда»: концерт «Летние голоса» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube