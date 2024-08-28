В Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего дюжину пассажиров

Полицейские поймали на южноуральской трассе нетрезвого водителя автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 28 августа, в 6:40 на 48 километре автодороги «Челябинск – Новосибирск» на территории Красноармейского района сотрудники областного полка ДПС остановили автобус «Мерседес».

В салоне автобуса находились 12 пассажиров. В ходе проверки документов у водителя полицейские обнаружили, что он пьян. 43-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством и направили на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Медики зафиксировали, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,26 миллиграмма на литр.

В отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении. Все пассажиры отправлены попутным транспортом.

Также установлено, что транспортное средство не проходило технический осмотр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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