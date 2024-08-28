На Южном Урале начали работу участковые избирательные комиссии

УИК приступили к работе в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 28 августа, приступили к подготовке голосования на выборах губернатора Челябинской области и органов местного самоуправления 2 тысячи 258 постоянно действующих и 17 временных участковых избирательных комиссий.

«Сегодня УИКи получают от территориальных избирательных комиссий списки избирателей. Их первоочередная задача – уточнение и сверка списков. Каждый может позвонить либо посетить избирательный участок и сверить свои данные в списке избирателей», – рассказали представители избиркома.

Также комиссии начали прием заявлений для голосования по месту нахождения. Каждый избиратель может выбрать удобный участок вне зависимости от места регистрации, то есть воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Подать такое заявление можно не позднее 3 сентября в любой УИК. Прикрепиться к другому участку можно также в ТИК, МФЦ и через портал «Госуслуги».

С 29 августа и до 14 часов 8 сентября участковые комиссии будут принимать заявления о голосовании вне помещения для голосования. Так проголосовать могут все, кто по уважительной причине не может прийти на избирательный участок. Подать заявление можно как письменно, так и по телефону, а также при помощи других лиц.

Узнать адрес своей участковой комиссии можно:

на сайте регионального избиркома;

на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы»;

по телефону «горячей линии» облизбиркома: +7 (351) 727-71-06.

Челябинск, Виктор Елисеев

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