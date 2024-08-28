Провалом тротуара в центре Копейска заинтересовался глава СКР

Москва взяла на контроль расследование причин обвала грунта в центре Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о непринятии мер к содержанию коммунальных систем в городе-спутнике Челябинска.

Напомним, в середине августа недалеко от дома №19 по улице Кожевникова, расположенного практически в центре Копейска, обрушился грунт и провалился асфальт. Причиной могло послужить длительное подтопление полотна грунтовыми водами.

Яму огородили и начали ремонтные работы. Но 20 августа в зияющий провал рухнул тротуар. Проверку по факту ЧП начали Следственный комитет и прокуратура.

️Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления силового ведомства Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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