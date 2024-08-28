В центре Челябинска на два дня закроют движение автотранспорта из-за открытия фонтана

29 и 30 августа в центре Челябинска закроют движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, открытие нового светомузыкального фонтана запланировано на вечер пятницы, 30 августа. Однако уже завтра будет закрыто движение на одном из участков.
С 19 часов 29 августа до 23 часов 30 августа автомобили не смогут проехать по участку улицы 8 Марта от Каслинской до Кирова.
В пятницу, 30 августа, с 18:00 до 23:00 движение также будет закрыто по улицам:
Кирова от Труда до Братьев Кашириных;
Красная от Труда до Братьев Кашириных.
Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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