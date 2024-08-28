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Среда, 28 августа 2024, 12:27 мск

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В Копейске овчарка набросилась на ребенка

В Копейске овчарка покусала ребенка. Происшествие зафиксировала камера наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Железнодорожном: ребенок качался на качелях, когда к нему подлетела собака и вцепилась в ногу чуть выше лодыжки. Мальчик смог отбиться от агрессивного пса другой ногой и убежать.

Овчарка была в ошейнике и выглядела ухоженной. Полиция ищет хозяина собаки.

Копейск, Павел Зварзин

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