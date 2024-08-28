Загадай желание: над Россией начинается звездопад

В течение ближайшей недели жители России и других стран Северного полушария смогут наблюдать красивый звездопад – метеорный поток Ауригиды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Альфа-Ауригиды – метеорный поток средней интенсивности – был обнаружен ночью 31 августа 1935 года. Повторяется ежегодно. Радиант потока находится в созвездии Возничего, которое восходит на северо-востоке. Ауригиды появились из элементов долгопериодической кометы C/1911 N1 Kies, период вращения которой составляет 2000 лет.

Наблюдать поток в этом году можно с 28 августа по 5 сентября.

Ауригиды лучше всего видны из Северного полушария, где их радиант восходит раньше и поднимается выше. Астроному рекомендуют начинать наблюдения после 01:00 по местному времени. В Южном полушарии радиант восходит рано утроми держится близко к горизонту, поэтому увидеть «падающие звезды» гораздо сложнее.

Пика поток достигнет в ночь с 31 августа на 1 сентября – его интенсивность будет достигать 10 метеоров в час. Поскольку этот период совпадает с новолунием, помешать наблюдению смогут только тучи.

Москва, Анастасия Палей

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