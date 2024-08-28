В Челябинской области птицефабрику оштрафовали за незаконный сброс сточных вод

Суд оштрафовал Нагайбакский птицекомплекс на 160 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, решение принято по итогам совместной проверки ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», проведенной Магнитогорской природоохранной прокуратурой, Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области».

В ходе проверки установлено, что предприятие в 2022 и 2023 годах сбрасывало в реку Гумбейка сточные воды с содержанием веществ, превышающих установленные нормативы.

По указанным фактам прокуратура внесла руководителю ООО «НПК» представление об устранении нарушений закона. В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела обществу назначен штраф в 160 тысяч рублей, который оплачен.

Также предприятие провело работы по регулировке процесса очистки сточных вод, в результате которых в текущем году превышения нормативов допустимых сбросов в реку не допущены.

Кроме того, по инициативе прокуратуры Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора произведен расчет размера вреда, причиненного предприятием водному объекту, который составил 521 тысячу рублей. Сумма возмещена природопользователем в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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