На Южный Урал надвигается холодный фронт: в регионе снизится температура и начнутся дожди.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, если сегодня и завтра столбики термометров могут подниматься до +27 градусов Цельсия, то в пятницу будет уже не выше +20, а в субботу, 1 сентября, – максимум +19.

Лето может ненадолго вернуться в регион только дней через десять – к следующим выходным.

Челябинск, Софья Артемьева

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