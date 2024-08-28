В России предлагают ввести единый стандарт нагрузки для школьников

В Госдуме предложили ввести Единый стандарт нагрузки для учеников 1-11 классов. Соответствующее обращение депутаты направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы подчеркнули необходимость учитывать не только количество уроков, но и время на дополнительные занятия и домашние задания.

Сегодня уже в начальных классах на учебу уходит более 8 часов в день, в старших – более 12 часов. Это негативно сказывается на здоровье школьников: абсолютно здоровыми в России считаются не более 12% несовершеннолетних.

Единый стандарт поможет снизить учебную нагрузку и найти баланс между учебой и здоровьем детей, считают авторы инициативы.

Москва, Анастасия Палей

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