Южноуральцам, пострадавшим от паводка, приходится добиваться выплат через суд

Прокуратура через суд добивается выплат жителям Челябинской области, пострадавшим от подтопления в связи с обильными осадками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по результатам личного приема на месте чрезвычайной ситуации – увеличения сброса воды в реку Еманжелинка, прокурор Еманжелинска направил в суд заявление о признании факта проживания семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка, в поселке Пионерский на территории города. Это оказалось необходимым для получения ими финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости

«Исковое заявление об установлении юридического факта – проживания на территории, подвергшейся подтоплению, удовлетворено, решение обращено к немедленному исполнению», – рассказали в надзорном ведомстве.

Всего Еманжелинским городским судом удовлетворено 2 заявления, и в настоящее время в производстве находится еще 10.

В свою очередь, прокурором Карабаша в суд направлено 7 заявлений об установлении юридического факта – проживания на территории, подвергшейся подтоплению в результате прорыва плотины Киалимского водохранилища.

Судом рассмотрено и удовлетворено 3 заявления, установлен контроль за их исполнением, 4 иска находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, ранее около 500 южноуральцев, пострадавших от летних наводнений, обратились в прокуратуру, не дождавшись обещанной помощи от чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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