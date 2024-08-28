На северо-западе Челябинска нашли танковый снаряд

Рабочие обнаружили снаряд с взрывчаткой в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Росгвардии, на опасную находку рабочие наткнулись вчера, 27 августа, на улице Автодорожная.

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» установили, что это 125-миллиметровый танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем и со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество.

Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих. С соблюдением необходимых мер предосторожности специалисты Росгвардии поместили снаряд в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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