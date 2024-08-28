В Челябинске женщины набросились на мать с коляской. Младенец вылетел на землю

Челябинки устроили драку со знакомой, не обращая внимания на детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома №45 по улицу 50 лет ВЛКСМ в Металлургическом районе областного центра. Недетские разборки попали на камеру домофона.

Супруги гуляли с двумя детьми. Когда мать с коляской подходила к подъезду, на нее набросились две женщины. Досталось и супругу челябинки. «Они били мамочку, таскали за волосы, нанесли не меньше 10 ударов по голове, – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» очевидцев происшествия. – Потом упала коляска, из нее выпал месячный ребенок. Второго ребенка тоже толкнули, он упал, очень сильно кричал».

Разбушевавшихся знакомых разняли соседи.

Горожанка обратилась в полицию, сняв повреждения: женщина получила не только ушибы и ссадины, одна из противниц в пылу драки укусила ее.

Дети, к счастью, физически не пострадали. Однако 2-летний ребенок очень напуган.

Челябинск, Виктор Елисеев

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