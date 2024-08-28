Для южноуральцев придумают новый стандарт пассажирских перевозок. Маршруты снова хотят сократить

Власти Челябинской области готовы потратить почти 60 миллионов рублей на разработку стандарта транспортного обслуживания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские чиновники объявили аукцион на выполнение научно-исследовательских работ по созданию комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания населения Челябинской области. Информация торгах была опубликована на сайте Госзакупок вчера, 27 августа.

Сбор конкурсных заявок продлится до 12 сентября. Срок контракта – до 30 сентября 2025 года. Начальная стоимость – 59,4 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, победителю аукциона необходимо будет собрать данные о пассажиропотоках, оценить качество работы автобусов, трамваев и троллейбусов, выявить основные проблемы и спрогнозировать объем перевозок пассажиров. На основании этого ему предстоит определить концептуальные варианты организации транспортного обслуживания населения для достижения регионального стандарта и обосновать выбор предлагаемого к реализации варианта на основе оценки социально-экономической и бюджетной эффективности.

Кроме того, подрядчик должен дать прогноз по наиболее востребованным видам общественного транспорта. А также представить предложения по устранению необоснованного дублирования маршрутов регулярных перевозок пассажиров.

Также необходимо будет представить предложения по формированию единой тарифной политики на территории региона. И определить условия, при которых южноуральцы смогут отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

Подведение итогов аукциона запланировано на 17 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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