29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – «Час ученичества»: педсовет для педагогов доп. образования при поддержке МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)