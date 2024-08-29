29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

29.08.2024, четверг
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10:00 Челябинск – «Час ученичества»: педсовет для педагогов доп. образования при поддержке МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, зал заседаний депутатов)
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12:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представит коллективу Государственного симфонического оркестра Челябинской области нового дирижера Алексея Рубина (Концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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14:00 Челябинск – Проект «Электронный гражданин». Занятие №10 Виртуальный тур по сайту ЦБС: «БиблиОнлайн: познавай, читай, взаимодействуй» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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14:00 Челябинск – Литературная гостиная «Хороший доктор» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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15:00 Челябинск – Встреча с коллекционером Ириной Долькарт (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 1-й этаж, зал редких книг)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Летний рассвет» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а) (по записи)
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16:00 Челябинск – Уличная акция «Встречаем вместе школьный год» (сквер «Сигнал», ул. Новороссийская)
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16:30 Челябинск – Творческая встреча «Челябинск… и не только: вечер историй» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс от арт-терапевта и художника Натальи Кройтор «Волшебное дерево» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)
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18:00 Челябинск – Концерт, приуроченный к пятилетию Государственного симфонического оркестра Челябинской области (Концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Болотная»: рассказ об истории улицы Красной (встреча у памятника «Орленок», Алое Поле) (по записи)
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19:00 Челябинск – Открытый показ фильма «Сказка о потерянном времени» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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