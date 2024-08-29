ЖКХ Копейска будет готовить к зиме юрист и дорожник

В Копейске назначили нового вице-мэра по ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, заместителем главы города по жилищно-коммунальным вопросам назначен Александр Филиппов.

Александр Филиппов родился в 1972 году. В 2003 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал еще студентом в должности аккомпаниатора.

Несколько лет он работал в управлении ЖКХ мэрии Челябинска. Однако впоследствии перешел в министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. После разделения ведомства остался в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, где долгое время занимался транспортной тематикой.

С 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а с 2019 по 2020 годы – первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. С июня 2022 года возглавлял некоммерческую организацию Союз «Челябоблавтотранс».

Интересно, что в кресле первого замминистра Филиппов сменил Андрея Фалейчика, перешедшего в 2019 на работу в мэрию Копейска, а затем и возглавившего город.

В начале апреля текущего года Фалейчик подал в отставку в связи с назначением его на пост заместителя губернатора Челябинской области. В июне в должность мэра вступила Светлана Логанова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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