Дракой челябинок с перевернутой детской коляской занялся СКР

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину, гулявшую с двумя маленькими детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, публикацию о нападении, произошедшем у жилого дома в Металлургическом районе Челябинска, сотрудники ведомства обнаружили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

Напомним, инцидент произошел в Металлургическом районе во дворе дома №45 по улице 50 лет ВЛКСМ. На женщину, гулявшую с двумя детьми, набросились две ее знакомых. Пока челябинку избивали, детская коляска перевернулась, и из нее выпал младенец. Второго ребенка, мальчика двух лет, свалили с ног в пылу потасовки.

Медики зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Дети физически не пострадали, но у 2-летнего ребенка констатировали сильный испуг. Семья обратилась в полицию. К ситуации подключился и следственный комитет.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), – сообщили в ведомстве. – В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления».

О причине конфликта не сообщается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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