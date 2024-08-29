Из-за моста-недостроя под Челябинском возбудили три уголовных дела

Три уголовных дела возбудили по ситуации в поселке Есаульский в Сосновском районе.

Как уже сообщал «Новый День», мост в поселке Есаульский не могут достроить уже четыре года.

Единственный мост, соединяющий две части поселка в Сосновском районе, построили 70 лет назад. Трухлявая переправа уже не пригодна для ремонта.

В 2021 году заключили контракт на 25 миллионов рублей на строительство нового моста. С тех пор районные власти только переносят сроки.

В 2022 году подрядчику заплатили 4 миллиона рублей за опоры. Потом контракт расторгли и заключили новый, на 60 миллионов. Но и второй подрядчик чем-то не устроил чиновников, договор расторгли и с ним. В итоге, ни подрядчика, ни работ, ни нового моста.

Чиновников это не смущает. Как высказался однажды один из заместителей главы районной администрации, жители должны были бы сказать «спасибо» уже за то, что мост «в работе».

Между тем, последствия недоработок южноуральцы ощутили на себе весной текущего года, когда из-за недоделок на объекте речка вышла из берегов и накрыла старый мост и недострой. А заодно и огороды есаульцев.

«В настоящий момент по ситуации с аварийным состоянием моста в поселке Есаульский органами следственного комитета возбуждено 3 уголовных дела: по статье «мошенничество» в отношении двух подрядчиков, по статье «халатность» по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Сосновского района своих обязанностей», – рассказали представители Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта.

Общественники продолжаются добиваться того, чтобы мост в Есаульском появился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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