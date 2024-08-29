В Челябинской области девушка погибла под поездом

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели молодой женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратурой, трагедия произошла вчера, 28 августа, на 2074 километре железнодорожного перегона Мисяш – Полетаево.

21-летняя девушка пыталась перебежать через пути перед надвигавшимся электропоездом. Машинист электрички применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Молодая женщина погибла.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал уполномоченный транспортный прокурор.

Центральным межрегиональный управление СКР на транспорте организовано проведение доследственной проверки по стптье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Челябинск, Виктор Елисеев

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