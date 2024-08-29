В Челябинске приступили к работам второго этапа строительства лыжероллерной трассы

В Челябинске начался второй этап строительства лыжероллерной трассы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сейчас протяженность расположенной вблизи Карпова пруда трассы составляет 2,5 тысячи метров.

К концу года она должна увеличиться до 3,5 тысяч и стать первым лицензированным проектом такого типа в регионе.

По расчетам чиновников, по завершении работ минимальной высотной отметкой трассы будет цифра в 236 метров над уровнем моря, а максимальной – 264 метра. Перепад высот соразмерен девятиэтажному дому.

Подрядчик должен обустроить дополнительный участок самой трассы, возвести судейский и хозяйственный блоки, пять кабин для хранения лыж, два охранных пункта, пять зданий для переодевания и хранения инвентаря. Также будут обустроены площадки для сноубордов и спортивно-игровая зона с искусственным газоном.

Кроме того, на объекте будет установлена памятная стела воинам Уральских лыжных батальонов.

Работы на площадке уже начались – исполнитель приступил к удалению поросли, снятию и вывозу грунта, отсыпке территории. Следующий этап – прокладка сетей коммуникаций, асфальтирование трассы, обустройство спортивных зон и монтаж модульных зданий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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