На Южном Урале перекрыли крупный канал поставки наркотиков

В Челябинской области перекрыли канал поставки наркотиков из Центрально-Азиатского региона. Операция проведена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ и сотрудниками Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФСБ, задержаны представители международной ОПГ, изъято 43 килограмма гашиша, которые планировалось сбыть в Уральском федеральном округе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube