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Четверг, 29 августа 2024, 11:52 мск

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На Южном Урале перекрыли крупный канал поставки наркотиков

В Челябинской области перекрыли канал поставки наркотиков из Центрально-Азиатского региона. Операция проведена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ и сотрудниками Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФСБ, задержаны представители международной ОПГ, изъято 43 килограмма гашиша, которые планировалось сбыть в Уральском федеральном округе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Челябинск, Павел Зварзин

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