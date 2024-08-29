В Коркино многоэтажки заливает канализация

Жители Коркино заявили, что городские многоэтажки уже 2 месяца заливает канализационными стоками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение обитателей домов №3 и №4 по улице Керамиков опубликовано в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«Подвалы полностью затоплены, – пишут они, – в подъездах стоит вода уже 2 месяца. Скоро начнется обрушение фундамента, дому более 60 лет. В квартирах вздулся пол, от повышенной влажности появилась плесень и блохи. От запахов канализации у жителей головные боли и интоксикация. В квартирах просто невозможно находиться! На просьбы что-то предпринять никак не реагирую, ни администрация, ни управляющая компания «Интерьер», ни водоканал Коркино. Все канализационные колодцы заполнены, через верх вытекают стоки: еще немного и вода зайдет в дом! Скоро зима, теплотрасса в воде, но никто никаких мер не принимает!»

Горожане добавляют, что аналогичная ситуация отмечается и в других многоквартирных домах: «Месяц в подвале стоит канализация, все преет, запах отвратительный: продукты и вещи – все пропиталось. В некоторых квартирах, где нет возможности открытыми держать окна, появилась плесень. На насекомых уже не действует дихлофос, полная антисанитария. Сейчас тепло и окна можно открывать, а будет прохладнее – что? – задохнуться в вони? Найдите способ повлиять на местную администрацию и управляющие компании!» – просят коркинцы.

Реакции на их обращение пока не последовало.

Коркино, Павел Зварзин

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