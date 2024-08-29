Челябинцы наращивают трафик интернет-трафик в метро Москвы и Петербурга

Челябинцы всё активнее пользуются мобильным интернетом в метро Москвы и Санкт-Петербурга: с начала года они увеличили объём потребляемого трафика в московской подземке на 45%, в петербургской – в 3,1 раза.

В целом доля мужчин, которые чаще ездят в столичном метро, на 17 % больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров – 36-46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная – здесь женщин можно встретить на 2 % чаще, а пассажиров больше в возрасте 46-65 лет. Несмотря на это, в пути все они пользуются одними и теми же приложениями: более 53 % всего трафика в подземках приходится на Telegram, «Кинопоиск» и «Вконтакте», отмечают специалисты МегаФона.

Компания постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. Так, в метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Уже сейчас абоненты МегаФона могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20%.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой – высокочастотный излучающий кабель, внешне не отличимый от привычных электропроводов на стенах подземки. Через поперечные прорези на нем излучается радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда.

По такому же принципу устроена связь и в московском метро, которое не перестаёт разрастаться. До конца 2024 года будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры МегаФона активно работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.

Кстати, поскольку начало осени традиционно является одним из самых популярных периодов для поездок в Москву и Петербург, с 1 сентября 2024 года МегаФон отключает своим абонентам расход трафика: мобильный интернет в подземках двух крупнейших городов страны станет безлимитным на тарифах МегаФона, где подключены пакеты гигабайтов. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно спуститься в метро – внутренние системы оператора автоматически позаботятся о том, чтобы пакеты тарифа абонента не расходовались на всём пути до выхода на поверхность.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube