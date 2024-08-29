В Челябинске вор выбросил несколько тысяч долларов

Житель Челябинска решил поправить свое материальное положение и влез в чужую квартиру. Оттуда он вынес мобильный телефон и сумку, в которой лежали 5 тысяч рублей одной купюрой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обнаружив пропажу, хозяева квартиры обратились в полицию, заявив, что у них украли несколько тысяч долларов. Вора быстро нашли, но 40-летний ранее судимый челябинец клялся, что иностранной валюты «в глаза не видел».

Полицейские потребовали вернуть сумку, вор сообщил, что выбросил ее, но «место покажет». Украденная сумка, действительно, нашлась там, где указал рецидивист. И в потайном кармашке лежали нетронутые доллары.

Деньги вернули хозяевам, вора арестовали.

Челябинск, Софья Артемьева

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