Верховный суд рассмотрит жалобу челябинского депутата на банкротство его фирмы

Верховный суд России восстановил срок подачи заявления с просьбой отменить решение арбитражного суда Челябинской области о признании строительной компании «Альфастрой» банкротом.

Ранее инстанция отказалась рассматривать жалобу, так как она была подана по истечении установленного законом срока. Теперь это решение отменено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания принадлежит депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову. В конце июня прошлого года его отправили под стражу в рамках расследования уголовного дела о неправомерном обороте средств. Задержали и его супругу, экс-депутата регионального законодательного собрания Татьяну Завгороднюю, отправив ее под домашний арест.

Это было уже третье уголовное дело, имеющее отношение к челябинскому депутату. В декабре 2022 года Иванову предъявили обвинение в уклонении от налогов на полмиллиарда рублей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании ООО «АльфаСтрой», принадлежащей Иванову. Обвинение по этому делу предъявлено также челябинскому депутату.

Сам парламентарий в июле 2023 года объявил себя банкротом. В декабре Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом и ООО «Альфастрой». Иск о ее банкротстве в октябре 2022 года подал в суд бизнесмен, которому застройщик задолжал около 3,7 миллиона рублей. Но основным кредитором фирмы стала налоговая инспекция, заявив требования на 825 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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