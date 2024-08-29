Южноуральского депутата оштрафовали за избиение женщины-парламентария

Мировой судья признал члена собрания депутатов Катав-Ивановского района Евгения Калиничева виновным в «нанесении побоев, причинивших физическую боль» своей коллеге Екатерине Куликовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в марте текущего года после очередного заседания муниципального парламента. Тогда Евгений Калиничев начал ругаться с сотрудницей аппарата райсобрания. В конфликт вмешалась еще один парламентарий – Екатерина Куликова. Она попыталась снять сцену на телефон. Однако депутат разбил ей смартфон и, вырывая аппарат, нанес телесные повреждения. Как пишет телеграм-канал «Погоны и галстуки», поначалу дело закрыли, но после вмешательства прокуратуры расследование продолжили.

В итоге суд оштрафовал Калиничева на 7 тысяч рублей.

Напомним, это не первая стычка между депутатами районного собрания. Так, в прошлом году подрались депутаты-единороссы. Все закончилось поврежденным глазом одного из оппонентов и уголовным делом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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