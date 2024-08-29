В Магнитогорске будут судить банду вымогателей, ловившую будущих жертв на улице

В Магнитогорске предстанут перед судом участники организованной группы, нападавшие на горожан на улицах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по обвинению 6 магнитогорцев в совершении 17 преступлений: грабежах, вымогательстве и похищении документов.
По версии следствия, один из южноуральцев, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и обладавший связями в криминальной среде, сколотил банду, объединив в нее пятерых своих знакомых.
С апреля 2022 по июль 2023 года молодчики совершили в Магнитогорске ряд грабежей и вымогательств. Выбирая на улице случайных прохожих, она завязывали с ними ссору, высказывая необоснованные претензии и тем самым провоцируя конфликт. После этого они, избивая оппонентов или ограничиваясь угрозами, забирали имущество, а также вымогали деньги.
Меньше чем за год магнитогорцы лишились денег и имущества на сумму свыше 570 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.
Пятеро молодчиков дожидаются решения суда в СИЗО, один помещен под домашний арест.
Челябинск, Виктор Елисеев
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