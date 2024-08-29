В Челябинске водитель автобуса отказался пускать в салон девушку в инвалидной коляске

Челябинка в инвалидной коляске не смогла сесть в автобус из-за торопливого водителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе областного центра, на остановке общественного транспорта «Институт трубной промышленности».

«Подъехал автобус №483, открыл двери, высаживал пассажиров. Они пошли к средней двери, сопровождающая начала заходить, и в этот момент водитель чуть не прищемил ей ногу, просто захлопнул двери», – рассказала одна из очевидцев происшествия.

Среднюю дверь водитель так и не открыл, тогда челябинки дошли до передней и обратились за помощью к водителю. Но тот отказался пускать их в салон, посоветовав подождать следующий рейс. При этом не объяснил, по словам горожанки, почему не хочет их брать.

Впрочем, ждать следующий 483-й пришлось недолго. Буквально через несколько минут горожанки смогли сесть в подошедший автобус. Его водитель даже вышел и помог им заехать.

Представитель перевозчика – ООО «Новые дороги» – после обращения к нему извинился перед пассажирками. Поведение водителя он объяснил отставанием его рейса от графика.

«В 18:32 водитель автобуса подъехал к остановке «Институт трубной промышленности», уточнил время прибытия следующей за ним машины – через две минуты, в 18:34, – цитирует его 74.ru. – Напомним, что он вливался в свое расписание, за несоблюдение которого предусмотрены штрафы по контракту».

В компании подчеркнули, что сотрудник предприятия сказал пассажиркам, что через две минуты придет следующий автобус, водитель которого предупрежден и поможет девушкам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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