Вечером пятницы изменятся маршруты трамваев и автобусов в Челябинске

Из-за открытия нового фонтана в центре Челябинска изменят маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», ограничения связаны с закрытием движения транспорта по улицам Кирова и Красной от Труда до Братьев Кашириных в пятницу, 30 августа, с 18 до 23 часов – на время торжественного открытия светомузыкального фонтана.

Трамвай №2 (челнок) выполнит последний рейс от Теплотехнического института в 16:47, от Областной больницы – в 17:20.

Автобус №18 будет направлен: Алмаз – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – Автобусный парк (без заезда к Теплотехническому институту).

Челябинцев просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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