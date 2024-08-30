В уральских горах объявился «призрак чернолесья»

В лесах под Златоустом расцветает редкий цветок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», свое прозвище – призрак чернолесья – зацветающая сейчас в заповеднике гнездовка обыкновенная получила за белесую окраску.

На Таганае эти занесенные в Красную книгу Челябинской области орхидеи предпочитают селиться под пологом темнохвойного леса, где растение на тонкой ножке не сразу и заметишь.

Научным названием цветок обязан мощному разветвленному корневищу, действительно похожему на гнездо. А прозрачность – результат почти полного отсутствия хлорофилла. Кстати, питается гнездовка гниющими органическими веществами, как и грибы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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