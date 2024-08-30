российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 августа 2024, 09:01 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Металлургическом районе Челябинска частично закрыли движение

Движение по улице Богдана Хмельницкого в Челябинске частично закрыто на три недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены для проведения работ по реконструкции участка теплотрассы.

«До 20 сентября закрыто движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого в районе пересечения с улицей Сталеваров», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,