В Металлургическом районе Челябинска частично закрыли движение

Движение по улице Богдана Хмельницкого в Челябинске частично закрыто на три недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены для проведения работ по реконструкции участка теплотрассы.
«До 20 сентября закрыто движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого в районе пересечения с улицей Сталеваров», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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