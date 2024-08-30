В Металлургическом районе Челябинска частично закрыли движение

Движение по улице Богдана Хмельницкого в Челябинске частично закрыто на три недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены для проведения работ по реконструкции участка теплотрассы.

«До 20 сентября закрыто движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого в районе пересечения с улицей Сталеваров», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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