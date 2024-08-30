Южноуральцы завоевали первую медаль на Паралимпийских играх в Париже

Южноуральские спортсмены завоевали первую «региональную» медаль на Паралимпийских играх 2024 в Париже.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном министерстве спорта, Валерия Шабалина стала бронзовым призёром в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем среди лиц с нарушением интеллекта. Компанию южноуральской пловчихе на пьедестале почета составили спортсменки из Великобритании и Гонконга.

Валерия Шабалина тренируется под руководством Татьяны Новиковой.

Челябинск, Павел Зварзин

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