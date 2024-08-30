Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о покушении на убийство девушки и ребенка в Челябинской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о покушении на убийство девушки и ребенка в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 27 августа в деревне Шипкино Октябрьского района. 19-летняя девушка, ее 13-летняя племянница и лабрадор находились в беседке в беседке на улице 8 Марта и слушали музыку, когда прозвучал выстрел. Девушка заявила, что стрелял пожилой мужчина, который поспешил уйти, но через несколько минут вернулся и прицелился в ее племянницу.

Прежде чем мужчина выстрелил, девушка успела прикрыть ребенка, и почувствовала, как что-то «чиркнуло» ее по волосам. А потом завизжала собака. У лабрадора повреждены глаз и лапа.

68-летнего стрелка задержали, оружие изъято.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области. – Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы».

Челябинск, Павел Зварзин

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