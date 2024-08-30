В Карабаше два человека погибли в ночном огне

В Челябинской области двое мужчин погибли во время пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 30 августа, ночью в многоквартирном доме в поселке Красный Камень, расположенном на территории Карабаша.

К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны 4 человека эвакуировались из горящего дома самостоятельно. Двое мужчин, 77 и 62 лет, покинуть опасную зону не смогли. Ночное время и позднее обнаружение не оставили им шанса на спасение.

Предварительная причина ЧП – аварийный режим работы электросети.

Челябинск, Виктор Елисеев

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