На Урале обнаружили неизвестное науке растение

В национальном парке Таганай обнаружили неизвестное науке растение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе парка, открытие было сделано в рамках российско-китайской лихенологической экспедиции. Специалисты изучали одних из самых древних обитателей Таганая – лишайники, произрастающие на каменистом субстрате. И обнаружили неизвестный вид. Причем, эндемик. Напомним, так называют растения, встречающиеся только на определенной территории.

Назвать новый вид лишайника собираются aspicilia capitata (аспицилия головчатая).

Челябинск, Павел Зварзин

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