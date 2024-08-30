В Челябинской области резко замедлился рост производства

Темпы прироста промышленного производства на Южном Урале снизились в десять раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в Челябинской области в январе – июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,0%. При этом объемы производства в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023-го и вовсе снизились на 3,5%. А по сравнению с июнем 2024-го производство упало на 4%. Таковы данные Челябинскстата, опубликованные вчера, 29 августа, на официальном сайте ведомства.

Картина, складывающаяся в нынешнем году, существенно контрастирует с тем, что наблюдалось в регионе год назад. Так, начиная с марта 2023 года объемы производства южноуральских промышленников росли в годовом выражении на 10 и более процентов при каждом месячном замере (исключение составили лишь осенние месяцы с приростом в 1-1,9%).

В 2024 году наибольшие значения индекса промышленного производства были зафиксированы в январе (103,0%) и феврале (103,3%), после чего динамика производства оставалась в положительной фазе, но с существенным снижением темпов прироста. Июль стал первым месяцем, когда индекс ушел в минус.

При этом стоит отметить, что обрабатывающее производство в регионе продолжает расти, увеличившись в январе – июле на 1,4% по сравнению с первыми семью месяцами 2023 года. Хотя в июле 2024-го и здесь отмечается падение – на 2,8% к июлю 2023-го и на 4,1% к июню 2024-го. Растут также производство газа, электроэнергии и тепла (+1,9%), а также объем услуг по водоснабжению и водоотведению (+1,6%).

А вот добыча полезных ископаемых уверенно ушла в минус. Падение за семь месяцев к аналогичному периоду прошлого года составило ровно 5%. А в июле 2024 года динамика по этому виду экономической деятельности снизилась к июлю 2023-го на 11,6%. Следует отметить, что отрицательную динамику отрасль демонстрирует с февраля текущего года (впрочем, и в прошлом году тенденции здесь отмечались скорее негативные). При этом добыча металлических руд в январе – июле 2024 года снизилась на 5,1% в годовом выражении, добыча других полезных ископаемых – на 4,8%, объемы добываемого угля не изменились.

Следует отметить серьезное снижение металлургического производства – на 5,5% за семь месяцев 2024 года.

Тенденции к росту сохраняются в выпуске одежды (+90,9%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+6,7%), а также прочих транспортных средств и оборудования (+18,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+18,6%), электрических изделий (+13,9%), бумаги и бумажных изделий (+13,2%), прочих готовых изделий (+10,0%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+8,5%), пищевых продуктов (+7,4%), мебели (+7,0%), прочей неметаллической минеральной продукции (+4,1%), машин и оборудования (+1,4%).

Лидерами падения стали химпром (-13,9%), полиграфия (-14,7%), производство текстильных изделий (-18,3%), кожи и изделий из нее (-22,1%), лекарств и медицинских материалов (-23,5%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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