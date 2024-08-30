Челябинец отсудил у ресторана быстрого питания 173 тысячи рублей за сломанный зуб

В Челябинске суд обязал владельцев ресторана быстрого питания возместить ущерб посетителю, потерявшему зуб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, серьезными неприятностями закончилось для челябинца посещение ресторана быстрого питания известного бренда.

Мужчина заказал «Мега ролл» стоимостью 279 рублей и кофе. Согласно описанию товара, в ролл должны были положить куриное филе в кляре. Вместо этого там оказалось куриное крыло. К встрече с костью зубы горожанина оказались не слишком подготовлены.

В итоге южноуральцу пришлось идти к дантисту и восстанавливать зубы. После чего он предложил хозяевам точки питания возместить ему потраченные на врачей деньги. Но те делать это отказались. Тогда челябинец обратился в суд.

В ходе судебного разбирательства по иску потребителя специалисты Роспотребнадзора поддержали требования южноуральца.

Советский районный суд Челябинска пришел к выводу, что компания, владеющая рестораном, нарушила права потребителя и удовлетворил иск частично. В пользу челябинца взыскали средства, уплаченные за заказ, понесенные убытки, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований, проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма присужденных южноуральцу средств превысила 173 тысячи рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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