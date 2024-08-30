В Челябинской области готовятся возобновить движение по трем дорогам, пострадавшим от паводка

Движение по трем южноуральским трассам могут возобновить уже в выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 сентября планируется обеспечить проезд по трем региональным дорогам, наиболее пострадавшим от летнего ливневого паводка.

Чиновники обещают открыть движение по магистралям:

Лазурный – Дубровка (участок км 5-км 6, Красноармейский район);

Красносельское – Сухарыш (участок км 10, Увельский район);

Миасс – Карабаш – Кыштым (участок км 20- км 21, Миасс).

«На двух дорогах в Красноармейском районе и Миассе дороги восстановлены в местах разрушения, проводится обустройство дорожной обстановки, – рассказали в ведомстве. – В Увельском районе дорожники построили временную дорогу для объезда места разрушения водопропускной трубы».

По автодороге Красносельское – Сухарыш движение будет организовано по временной схеме с ограничением скорости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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