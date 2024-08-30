В центре Челябинска и Тракторозаводском районе в пятницу вечером отключат светофоры

Без работающих светофорных объектов останутся два челябинских перекрестка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 30 августа, будут отключены светофоры:
на пересечении улиц Красной и Каслинской – с 20:00 до 23:00;
на пересечении улиц Комарова и Бажова – с 23:00 до окончания работ.
Водителей просят учитывать информацию при планировании поездки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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