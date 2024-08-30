На Южном Урале грузовик снес легковушку, погиб ребенок

На трассе Касли – Верхний Уфалей, произошла авария, в которой погиб ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГАИ Челябинской области, сегодня в 12:40 на 7 км автодороги 59-летний водитель грузовика «Ситрак» с полуприцепом во время дождя на изгибе дороги вправо допустил занос полуприцепа и столкнулся автомобилем «Лифан Х60», который двигался во встречном направлении.

От удара «Лифан» вылетел с трассы и перевернулся. Находившийся в салоне 13-летний мальчик получил тяжелые травмы и скончался в машине реанимации. Управлявшая «Лифаном» 41-летняя женщина госпитализирована.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают эксперты.

Челябинск, Павел Зварзин

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