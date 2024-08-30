российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 августа 2024, 16:29 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Жители России готовы отказаться от детского питания, но не от корма для животных

Жители России готовы скорее отказаться от детского питания, чем от корма для животных. Исследование приоритетов в расходах провел РОМИР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список базовых потребностей вне зоны отказа, то есть, категорий, относящихся к обязательным расходам, вошли продукты питания, лекарства и средств гигиены.

При этом россияне охотнее откажутся от покупки детского питания, чем от покупки корма для животных; от сигарет или алкоголя, чем от сладкого.

При этом покупку ювелирных изделий, автомобиля или недвижимости участники исследования с легкостью могут отложить на более благоприятные времена.

«Готовность сохранять расходы на продукты питания и здоровье показывает устойчивость базовых потребностей, а тенденции к более здоровому образу жизни подтверждают изменение ценностей населения», – комментируют аналитики.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия,