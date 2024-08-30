Жители России готовы отказаться от детского питания, но не от корма для животных

Жители России готовы скорее отказаться от детского питания, чем от корма для животных. Исследование приоритетов в расходах провел РОМИР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в список базовых потребностей вне зоны отказа, то есть, категорий, относящихся к обязательным расходам, вошли продукты питания, лекарства и средств гигиены.

При этом россияне охотнее откажутся от покупки детского питания, чем от покупки корма для животных; от сигарет или алкоголя, чем от сладкого.

При этом покупку ювелирных изделий, автомобиля или недвижимости участники исследования с легкостью могут отложить на более благоприятные времена.

«Готовность сохранять расходы на продукты питания и здоровье показывает устойчивость базовых потребностей, а тенденции к более здоровому образу жизни подтверждают изменение ценностей населения», – комментируют аналитики.

Москва, Игорь Юров

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