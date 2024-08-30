Мошенники дважды развели на деньги пожилую жительницу Чебаркуля. Пенсионерка отдала почти 1,5 миллиона рублей

В Чебаркуле пенсионерка дважды попалась на уловки аферистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась 73-летняя жительница Чебаркуля. Она рассказала, что весной стала жертвой мошенников и вложила в «игру на бирже» 400 тысяч рублей.

Как выяснилось, злоумышленники не забыли о том, как им удалось обмануть женщину и спустя почти полгода вновь позвонили пенсионерке. Жительнице Чебаркуля сообщили, что она сможет вернуть ранее вложенные в инвестирование деньги.

Согласившись, женщина за три платежа перевела по указанным ей номерам телефонов 24 тысячи рублей. После чего на ее счет вернули 10 тысяч рублей. Поверив, что схема рабочая, пенсионерка сделала еще 20 переводов, отправив собеседникам 1 миллион 50 тысяч рублей, в надежде получить свои ранее вложенные 400 тысяч рублей. Для переводов пенсионерка использовала свои накопления, а также деньги, взятые в долг у родственников. Конечно, вернуть средства не удалось.

Следователями межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

️Полиция напоминает: одна из самых распространенных схем мошенничества связана с мнимыми заработками на бирже. «Если брокер кажется вам надежным, обязательно проверьте его документы, – советуют южноуральцам. – У него обязательно должна быть лицензия Центрального банка. Если ее нет – перед вами мошенник».

Полицейские призывают сохранять бдительность и не реагировать на заманчивые рекламные объявления о быстром и легком заработке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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