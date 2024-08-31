31 августа – 2 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – «День знаний в Пушкинке»: экскурсия по библиотеке и квест «В поисках пушкинского перстня», этикет-класс для первоклашек «Здравствуйте, Вы пришли в библиотеку»; викторины «А знаете ли Вы?» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)