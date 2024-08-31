31 августа – 2 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

31.08.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Образовательно-развлекательная игра «День Цифры»: информационные технологии для школьников (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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10:30 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для учителя к 1 сентября» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал) (по записи)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Уличный фестиваль современного искусства #Неискусственно (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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12:00 Челябинск – Общественный вернисаж «Верь в Челябинск!» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:00 Челябинск – Праздник Дружбы (парк «Дружбы», ул. Чоппа, 10)
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13:00 Челябинск – Встреча в творческом клубе «Креативщики», посвященная профессии танцора (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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14:00 Челябинск – «Рыжий Фест: пролог»: открытое интервью с Олегом Павловым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)
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14:00 Челябинск – Заседание клуба генеалогов-любителей, посвященное родословной Выговских – старинного русско-польского дворянского рода, корни которого уходят в XVII век (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, отдел краеведения)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Начало Traktor Winline Fest 2024 (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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16:00 Челябинск – Торжественное посвящение в студенты ЮУрГУ (Университетская площадь у главного корпуса вуза, пр. Ленина, 76)
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20:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в Traktor Winline Fest 2024 (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
01.09.2024, воскресенье
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11:00 Челябинск – Мастер-класс: раскраска «Здравствуй, школа» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – «День знаний в Пушкинке»: экскурсия по библиотеке и квест «В поисках пушкинского перстня», этикет-класс для первоклашек «Здравствуйте, Вы пришли в библиотеку»; викторины «А знаете ли Вы?» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 – 17:00 Челябинск – Беспроигрышная лотерея «Проверь свои знания» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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12:00 Челябинск – День знаний «Здравствуй, школа!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:00 Челябинск – Ежегодный стрит-парад с участием музыкантов, актеров, танцоров и жителей Челябинской области в преддверии XXIII Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (пешеходная часть улицы Кирова)
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13:00 Челябинск – XIX Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (пешеходная часть улицы Кирова)
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14:00 Челябинск – Театрализованная концертно-игровая программа «Здравствуй, школа!» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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14:00 Челябинск – Интеллектуальная игра «Будем знать все на пять!» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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15:00 Челябинск – Музейно-театральный квиз «У метеорита» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, зал природы и древней истории)
02.09.2024, понедельник
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10:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Челябинский промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева, участвующий в проекте «Профессионалитет» и примет участие в торжественном открытии факультета машиностроения и технологии в ЮУрГУ (отъезд от здания областного правительства, ул. Цвиллинга, 27)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «Страна знаний – библиотека» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:30 Челябинск – Церемония вручения наград Челябинской области – знаков отличия «Семейная доблесть» трудовым династиям Южного Урала с участием губернатора Алексея Текслера (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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