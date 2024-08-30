В Южноуральске страдающий аутизмом ребенок сбежал из детского сада

В Южноуральске 6-летний мальчик, страдающий аутизмом, сбежал из детского сада. Инцидент произошел 29 августа в половине пятого вечера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик вышел за территорию дошкольного учреждения и побежал в сторону улица Советской Армии. В течение часа ребенка в одном из соседних дворов нашли сотрудники Росгвардии. Малыша передали родственникам.

В детском саду по факту произошедшего проводят служебную проверку.

Челябинск, Софья Артемьева

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