В Челябинске снижается количество первоклассников

В России начинается новый учебный год. В Челябинской области в этом году насчитывается 438 тысяч школьников, каждый десятый из которых сядет за парту впервые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школы областного центра примут 160 тысяч человек. Но первоклассников будет всего 14,9 тысячи (в прошлом году их было на 1,5 тысячи больше). По данным городского управления образования, это количество снижается с 2021 года. Кстати, тогда было зафиксировано минимальное за 8 лет общее число челябинских школьников – 120 тысяч. В этом году их будет на треть больше. Это максимальный показатель за 8 лет.

Подобную тенденцию – рост числа школьников на фоне снижения количества первоклассников – социологи объясняют миграцией: в регион приезжает большое число семей иностранцев с детьми школьного возраста.

Челябинск, Софья Артемьева

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