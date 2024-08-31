В Челябинске разыскивают мужчину, пристававшего к девочке

Полиция установила личность мужчины, пристававшего к 14-летней девочке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Тракторозаводском районе: мужчина в камуфляже предложил школьнице поиграть в казаки-разбойники, а потом выпить. Девочка рассказала об этом родителям, те обратились в полицию.

Сейчас любителя играть и выпивать с подростками разыскивает полиция, проводится проверка на его причастность к совершению противоправных деяний, отметили в городском управлении МВД.

Челябинск, Софья Артемьева

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