На россиянку оформили кредиты по забытому номеру телефона

На жительницу Южного Урала оформили кредиты по телефонному номеру, которым она давно не пользуется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 35-летняя жительница Троицка решила взять кредит в размере 150-тысяч рублей, но получила отказ сразу в двух банках, несмотря на то что она отличается ответственным отношением к финансовым обязательствам и имеет безупречную кредитную историю.

На всякий случай троичанка запросила информацию в Бюро кредитных историй и с великим удивлением обнаружила, что на ее имя оформлены два кредита в одном из городских банков на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Женщина категорически отрицала свою причастность к оформлению этих кредитов, заявляя, что никогда не получала денежных средств по ним. В отделение банка, выдавшего кредиты, ей сообщили, что займы были оформлены на ее старый номер телефона, привязанный к онлайн-кабинету в банке. Женщина давно не использовала этот номер и не могла себе представить, как это произошло.

«Ясно, что она стала жертвой мошенников. Неизвестные лица, получив доступ к ее старому номеру телефона, смогли получить доступ к ее онлайн-кабинету в банке и оформить на ее имя два кредита», – пояснили в полиции. В ходе расследования выяснилось, что мошенники использовали метод социальной инженерии: «Они, скорее всего, получили доступ к старому номеру телефона потерпевшей через специализированные сервисы, предлагающие проверить наличие задолженности по кредитам или получить доступ к персональной информации», – уточнили в ведомстве, добавив: следственным отделом МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В полиции призывают всех быть бдительным при работе с персональными данными: следует официально отказаться от неиспользуемых телефонных номеров, написав соответствующее заявление в салоне оператора сотовой связи, и открепить их от личных кабинетов банков.

Челябинск, Софья Артемьева

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