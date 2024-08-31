Жительница Златоуста стала жертвой вымогателей из-за отзывчивости

Жительница Златоуста стала жертвой вымогателей после ответа на просьбу о помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, в новостной ленте в социальной сети девушка прочитала призыв: «Помогите срочно найти телефон! У кого есть айфон по локатору?» Она написала человеку, разместившему объявление. Он прислал ей логин и пароль от айклауда и попросил зайти в телефон под этими данными. Как только девушка выполнила просьбу, ей пришло сообщение в мессенджер, что она попала в ловушку, и для разблокировки телефона необходимо перевести 10 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Златоуст, Софья Артемьева

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