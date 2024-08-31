Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль Паралимпийских игр

Южноуральская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.

Как уже сообщал «Новый День», накануне девушка получила бронзу в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем среди лиц с нарушением интеллекта. А сегодня стала лучшей в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14.

На прошлой Паралимпиаде Шабалина завоевала три золотых медали и одну серебряную.

Челябинск, Софья Артемьева

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